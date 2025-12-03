Mercato Juve, per l'attacco spunta l'ipotesi Zirkzee? Ma lo United...

Dopo l'infortunio di Vlahovic, la Juventus potrebbe pensare di intervenire sul mercato a gennaio e rinforzare il proprio attacco

In casa Juventus si lavora per pianificare i prossimi potenziali colpi di mercato con i quali poter rinforzare l’attacco, reparto che nelle scorse ore ha dovuto registrare il pesante stop fisico accusato da Dusan Vlahovic.

Da questo punto di vista, tra le possibili piste che potrebbero prendere quota per la Juventus nelle prossime settimane vi è anche quella legata a Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 attualmente di proprietà del Manchester United. Tuttavia il calciatore olandese, nonostante la sua volontà di ritornare in Italia, potrebbe non lasciare la Premier League nel mercato di gennaio, visto che il Manchester United nelle prossime settimane dovrà fare a meno di Diallo e Mbeumo (entrambi impegnati in Coppa d’Africa). In uno scenario di questo tipo, dunque, il club inglese sarebbe infatti intenzionato a schierare l’ex Bologna in attacco, rifiutando le offerte a gennaio e rinviando la sua cessione eventualmente a fine stagione.

Al tempo stesso, però, oltre alla Juventus ci sarebbe anche un’altra squadra italiana interessata all’olandese, vale a dire la Roma di Gasperini. Per il club bianconero dunque la pista che porterebbe a Zirkzee potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. A tal proposito per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante olandese già nel mese di gennaio sarebbe necessaria un’offerta irresistibile per il club inglese: uno scenario che, almeno per il momento, difficilmente potrebbe concretizzarsi dalle parti della Continassa.