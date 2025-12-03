Mercato Juve, arriva il regista? Spalletti apprezza

La Juve ha inquadrato il nome perfetto per la regia. In patria è considerato il nuovo Jorginho e Spalletti lo vuole a gennaio

Damien Comolli, nuovo amministratore delegato, ha trovato il profilo perfetto per la mediana della Juve. A disposizione di Spalletti non c’è un vice naturale di Manuel Locatelli. il tecnico di Certaldo, infatti, è stato costretto ad adattare Fabio Miretti. Tuttavia, l’AD bianconero ha inquadrato il primo colpo di gennaio.

Si tratta di Alex Toth, classe 2005 (come Yildiz) architetto della manovra del Ferencvaros e dell’Ungheria. In sole due stagioni si è conquistato la scena: il CT dei magiari, Marco Rossi, lo ha inserito nel gruppo per farlo debuttare a marzo. In patria è paragonato al miglior Jorginho: ama tenere il pallone tra i piedi, ma è ottimo anche nelle verticalizzazioni.

È il giocatore perfetto per la Juventus spallettiana, ma la dirigenza dovrà fare in fretta. Su Toth ci sono Bayern, Bayer Leverkusen, Dortmund e Liverpool. La valutazione parte da 10 milioni ma, data la concorrenza, c’è il rischio di una vera e propria asta.