Mercato Juve, accordo con il Real Madrid? Spalletti approva

La Juve vuole rinforzare il reparto difensivo ed è pronta ad accontentare Spalletti: sarà il primo colpo di gennaio?

La Juve, reduce da un’importante vittoria in Champions League, vuole continuare la striscia positiva anche contro il Cagliari. Una vittoria contro i rossoblu aumenterebbe ulteriormente il morale della rosa, aspetto importantissimo anche in vista della sfida contro il Napoli, domenica prossima.

Luciano Spalletti ha già manifestato il bisogno di portare la difesa a quattro, purtroppo mancano gli interpreti. Proprio per questo motivo, la dirigenza bianconera si sta muovendo per regalare un gran colpo al tecnico di Certaldo. Si tratta di Ferlan Mendy, terzino del Real Madrid.

Il francese, classe 1995, è considerato da Xabi Alonso un esubero e i blancos vorrebbero liberarsi del suo stipendio già dal mese di gennaio. I madrileni per cederlo vogliono 10 milioni di euro, ma trattando potrebbe arrivare anche a meno. Spalletti freme: è il nome giusto per qualità, costi ed esperienza.