Mercato Juve, Accomando: “Interesse per Fortini”

La Juve cerca ancora il primo rinforzo di gennaio da regalare a mister Spalletti. Nelle ultime ore, la dirigenza sta puntando su Jean-Philippe Mateta, centravanti francese del Crystal Palace, ma non guarda solo in attacco.La Signora, infatti, sarebbe sulle tracce di un difensore della Fiorentina.
Orazio Accomando, noto insider di mercato, tramite il suo account X, ha dato un’importante novità di mercato. Di seguito le se parole: “Oltre alla Roma, anche la Juventus ha effettuato un sondaggio con la Fiorentina per Fortini“.