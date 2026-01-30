JuveNews.eu
Pubblicità

Mercato Juve, a fine anno addio Openda? Il punto

Stefania Palminteri – 30 Gennaio, 17:59

Il centravanti della Juve Lois Openda, acquistato la scorsa estate, potrebbe lasciare il club già dalla prossima sessione di mercato

Lois Openda, attaccante della Juve e della nazionale belga, potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione. Il club bianconero dovrà certamente riscattare il cartellino del giocatore dal Lipsia a fine campionato per 42 milioni di euro, ma potrebbe fare poi delle valutazioni sulla permanenza a Torino dello stesso.

Sicuramente dipenderà molto dalle prestazioni che il centravanti fornirà in maglia bianconera da qui a fine stagione. Fino ad ora, visto l’infortunio di Vlahovic, il titolare inamovibile per Spalletti è stato Jonathan David. Per Openda pochi minuti nelle gambe, quasi mai titolare. Il bilancio, al momento, non è da considerare positivo.