Mercato Juve, a fine anno addio Openda? Il punto

Lois Openda, attaccante della Juve e della nazionale belga, potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione. Il club bianconero dovrà certamente riscattare il cartellino del giocatore dal Lipsia a fine campionato per 42 milioni di euro, ma potrebbe fare poi delle valutazioni sulla permanenza a Torino dello stesso.
Sicuramente dipenderà molto dalle prestazioni che il centravanti fornirà in maglia bianconera da qui a fine stagione. Fino ad ora, visto l’infortunio di Vlahovic, il titolare inamovibile per Spalletti è stato Jonathan David. Per Openda pochi minuti nelle gambe, quasi mai titolare. Il bilancio, al momento, non è da considerare positivo.