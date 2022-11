Mercato Juve | Intreccio Conte-Allegri-Inzaghi, offerto un vecchio pallino

Non potremo goderci l'Italia nel Mondiale in Qatar che andrà in scena dal 20 novembre al 18 dicembre. Sarà un periodo in cui il calcio giocato per noi italiani sarà più che altro uno spettacolo disinteressato. Le dirigenze dei vari club però seguiranno la rassegna iridata con grande interesse, provando a scovare nuovi talenti in rampa di lancio da andare a trattare direttamente a gennaio. La Juve ha le idee chiare in tal senso. La società piemontese conosce le lacune di questa rosa e ha già individuato in linea di massimo i nomi sui quali puntare.