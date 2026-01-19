Mercato| Di Marzio: “La Juve segue En-Nesyri. Lotta con un club di Serie A”

La Juve è alla ricerca di un attaccante fisico e d’area di rigore. Il ds Ottolini porta avanti la trattativa con il Crystal Palace per Jean Philippe Mateta, ma vuole prepararsi anche in caso di fumata nera. Per questo motivo il club bianconero valuta eventuali alternative e, tra queste, c’è anche Youssef En-Nesyri.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio, infatti la dirigenza ha avviato i primi contatti con il Fenerbahce per averlo in prestito. Sulle tracce del centravanti marocchino, però, c’è anche il Napoli. Tuttavia, i partenopei non possono fare colpi in entrata prima di un’eventuale uscita. Dunque, la Signora ha un vantaggio significativo sulla squadra allenata da Antonio Conte.