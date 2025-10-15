Mercato Juve, Comolli valuta Gustavo Sá per il centrocampo: il suo profilo

Damien Comolli è al lavoro per cercare di individuare quei profili con cui poter rinforzare il centrocampo della Juventus

Damien Comolli lavora con l’obiettivo di individuare profili su cui investire per rinforzare quei reparti che, ad oggi, in casa Juventus necessitano di ulteriori interventi, come ad esempio il centrocampo.

In tal senso, l’ultima idea del futuro ad della Juventus riguarda Gustavo Sá. Classe 2004 che a breve compirà 21 anni, in una stagione Gustavo Sá è diventato a tutti gli effetti il leader tecnico del Famalicao (con cui quest’anno ha indossato più volte la fascia da capitano), e al tempo stesso rappresenta uno dei talenti portoghesi più interessanti che ci sono in circolazione.

Parlando delle sue caratteristiche tecnico-fisiche, si tratta di un profilo completo e duttile, molto abile nello sfruttare la fisicità nei duelli in mezzo al campo (considerati i 189 centimetri di altezza), e a trovare gli spazi per mandare i compagni in porta. In particolare, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di potersi muovere sia come trequartista dietro alla punta, sia come play in un centrocampo a due.

Anche se le sue caratteristiche lo dipingerebbero come una tipica mezzala box to box, vista la buona confidenza con il gol, con 6 reti in 43 presenze con il Famalicao. Un profilo, dunque, sul quale vi si deve registrare l’interesse della Juventus, vogliosa di investire su un centrocampista in grado di poter interpretare più ruoli. Il suo contratto con la squadra portoghese scadrà nel 2029 ma Miguel Ribeiro, presidente del Famalicao, ha di fatto annunciato di aver già tenuto conto della partenza di Gustavo Sá in una delle prossime due sessioni di mercato.

Oltre alla Juventus, però, sul giocatore vi è anche l’interesse del Manchester City di Guardiola. Per strapparlo ai lusitani sono necessari 15 milioni: un prezzo sostenibile per una società come la Juventus, soprattutto se il club portoghese dovesse accettare la formula del prestito con diritto di riscatto.