Un ritorno d’interesse nato in tribuna

La presenza dell’agente di Jean-Philippe Mateta a San Siro, durante la sfida tra Milan e Juventus, ha riacceso all’improvviso le voci di mercato. Paul Latouche è stato visto nella zona vip dello stadio, a stretto contatto con i dirigenti dei due club. Un dettaglio che, inevitabilmente, non è passato inosservato. Non è sembrata una semplice visita di cortesia. Al contrario, la sua presenza ha dato l’idea di un vero incontro esplorativo in vista dell’estate. In inverno, Mateta era stato a lungo vicino a un trasferimento in Italia, con Milan e Juventus che lo avevano corteggiato con decisione. Poi, però, tutto era saltato. Oggi, invece, lo scenario appare diverso. Le condizioni fisiche dell’attaccante francese sembrano essersi stabilizzate. Di conseguenza, è cambiata anche la percezione del rischio che aveva bloccato l’operazione pochi mesi fa.

I dubbi fisici che avevano fermato tutto

A gennaio il Milan aveva trovato un’intesa con il Crystal Palace per circa 30 milioni di euro. Tuttavia, le visite mediche svolte a Londra avevano evidenziato un problema al ginocchio più serio del previsto. Per questo motivo, i rossoneri avevano deciso di fermarsi. Subito dopo, anche la Juventus aveva raffreddato il proprio interesse. Si era passati dall’idea di un acquisto definitivo a quella di un semplice prestito. Addirittura, si era parlato di un possibile intervento chirurgico e di una stagione compromessa. Mateta, però, ha scelto una strada diversa. Prima uno stop mirato, poi terapie conservative. Infine, un percorso di recupero che ha dato risultati incoraggianti. Un percorso che ha dato ragione all'attaccante, che il 12 marzo è tornato in campo. Da allora ha collezionato nove presenze, con quattro gol e un assist. Non sempre da titolare, ma comunque con continuità. Numeri che certificano un recupero concreto e che hanno riportato fiducia attorno al suo nome.

Occasione economica e nuovo scenario estivo

Oltre alla condizione fisica, conta anche la situazione contrattuale. Mateta entrerà nell’ultimo anno di accordo con il Crystal Palace. Questo dettaglio, naturalmente, abbassa le richieste economiche rispetto a gennaio. Inoltre, il club inglese sta vivendo una fase di cambiamenti interni. Di conseguenza, potrebbe essere più disposto ad accettare un’offerta inferiore pur di monetizzare. Per Milan e Juventus si profila così un’opportunità più accessibile. Il rischio percepito è minore, e le condizioni economiche sono più favorevoli. Nel frattempo, la volontà del giocatore di cambiare aria non è mai scomparsa. L’Italia e la Serie A restano una destinazione gradita. Ecco perché la visita del suo agente a San Siro non può essere considerata casuale. È piuttosto il segnale che i contatti sono ripresi. E che, con l’avvicinarsi dell’estate, il suo nome tornerà con forza nei piani dei due club.