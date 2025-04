Marcus Thuram alla Juventus, voce folle: "Vi dico che..." / News

In casa Juventus c'è la voglia assoluta di sorprendere. Il calciomercato, in questo senso, potrebbe farlo per davvero

È una Juventus a metà del guado. Lo è perché ha appena aperto un nuovo ciclo tattico – non sappiamo quanto lungo, in verità – dopo l’avvicendamento tra Thiago Motta e Igor Tudor in panchina. Ma lo è anche perché è in attesa di capire se potrà contare sui denari derivanti dalla qualificazione in Uefa Chanpions League (il quarto posto è d’obbligo per Tudor) ma comunque sta già affinando le sue strategie di mercato. Sono molte le notizie che si stanno susseguendo, non a caso. Alcune note, altre meno. Alcune normali, altre folli. Come quella di Thuram.

Thuram alla Juventus? Ecco cosa si dice di questo scoop di mercato

Marco Capriotti, direttore di Oggi Sport Notizie, ha fatto il punto del mercato della Juventus durante il programma Juve Zone in onda su YouTube. Il giornalista è partito dalle cessioni che tanto serviranno a rimpolpare le casse e quindi a poter investire per il rinforzo della rosa. E no, non ha parlato solo di Dusan Vlahovic che notoriamente andrà via. Ma anche di: “Andra Cambiaso e Michele Di Gregorio di cui si parla molto in ottica uscita”. Nello specifico: “Penso che l’esterno (Cambiaso, ndr) possa essere uno da sacrificare, magari per un centrocampista, che servirebbe di più alla Juventus, oltre chiaramente agli attaccanti”.

Ma non è questa la notizia clou del suo intervento. Marco Capriotti, infatti, nel suo intervento, ha aperto ad una vera e propria suggestione di mercato. Un nome talmente folle a affascinante che lasciamo alle sue parole: “Marcus Thuram alla Juventus? Al momento lo vedo abbastanza complicato, vedo più un acquisto dall’Atalanta, magari attraverso uno scambio. Vedo dunque Lookman o Retegui più che Thuram. Per Marcus forse servirebbe l’intervento del papà (ride, ndr.)”. Ride, ma non ha tutti i torti. Thuram rimane una suggestione da tenere d’occhio. Ma gli obiettivi di mercato, ad oggi, per la Juve, sono altri.