La Premier League chiama Douglas Luiz

Il calciatore è ormai considerato in uscita e a Torino aspettano solo di accettare l'offerta giusta per lasciarlo partire

Non è mai sbocciato l’amore tra la Juventus e Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano arrivato nella scorsa sessione di mercato dietro grandi aspettative. Complice un’annata costellata da infortuni, il giocatore, acquisto molto esoso della scorsa sessione, non ha convinto dalle parti della Continassa, con Comolli che starebbe cercandogli una sistemazione aspettando la giusta offerta.

Verso la Premier League

La permanenza del giocatore a Torino è quindi esclusa, visto anche il caso montato per la sua mancata presentazione all’inizio del ritiro. Il giocatore si è scusato, ma è stato multato, e la frattura sembra ormai insanabile. Il brasiliano è quindi destinato a tornare in Premier League, con il Nottingham Forest che avrebbe deciso di compiere l’affondo decisivo sul giocatore. Damien Comolli chiede non meno di 40 milioni di euro per lasciarlo andare, con la squadra inglese che vorrebbe invece un prestito oneroso con diritto di riscatto a facili condizioni, per una cifra che non supererebbe i 35 milioni di euro. Le squadre continuano quindi a trattare, con il giocatore che ha già dato il suo benestare all’operazione.