La Juventus vuole chiudere subito il primo colpo di mercato
Home > Calciomercato Juve

La Juventus vuole chiudere subito il primo colpo di mercato

Riccardo Focolari
Torino
15 Agosto, 07:34
Giornalista Juventus
La Juventus ha intenzione di chiudere immediatamente il primo colpo di calciomercato. Il nome in testa è sempre lo stesso

Randal Kolo Muani resta al centro delle manovre bianconere. Lo scrive Calciomercato.it, spiegando che nelle ultime ore la Juve si è mossa di nuovo per riportarlo a Torino. L’attaccante francese, arrivato a gennaio 2025, aveva lasciato il segno sia con Motta che con Tudor. Poi il Mondiale per Club e il ritorno al PSG, come da accordi.

Oggi nuovi contatti tra le parti, e non finirà qui: ne seguiranno altri nei prossimi giorni, con un’idea chiara in testa — chiudere l’affare il prima possibile. La strada tracciata porta a un prestito oneroso con obbligo di riscatto, formula che permetterebbe di garantirsi subito il giocatore e di completare l’operazione in tempi rapidi.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 15 Agosto, 07:40
Juventus, Kolo Muani ha deciso il suo futuro | Calciomercato
Nuove indiscrezioni parlano di quello che potrebbe succedere rispetto a Kolo Muani: il punto della situazione è chiarissimo
Stefania Palminteri - 15 Agosto, 07:38
Calciomercato, colpo di scena in casa Juventus? Sentite Balzarini
Riccardo Focolari - 14 Agosto, 17:57
Vlahovic al Milan, annuncio di calciomercato pesante: “Ecco la verità”
Riccardo Focolari - 14 Agosto, 17:11
Sportmediaset parla di un possibile colpaccio della Juventus
Riccardo Focolari - 14 Agosto, 16:51
Tudor spiazza tutti: “Ecco chi vuole tenere”
Stefania Palminteri - 14 Agosto, 15:34
Miretti al Napoli? Il punto da Sky Sport: ecco cosa potrebbe succedere
Riccardo Focolari - 14 Agosto, 13:34
Calciomercato, Fabrizio Romano: “Sancho alla Juventus? Vi dico che…”
x