La Juventus vuole chiudere subito il primo colpo di mercato

La Juventus ha intenzione di chiudere immediatamente il primo colpo di calciomercato. Il nome in testa è sempre lo stesso

Randal Kolo Muani resta al centro delle manovre bianconere. Lo scrive Calciomercato.it, spiegando che nelle ultime ore la Juve si è mossa di nuovo per riportarlo a Torino. L’attaccante francese, arrivato a gennaio 2025, aveva lasciato il segno sia con Motta che con Tudor. Poi il Mondiale per Club e il ritorno al PSG, come da accordi.

Oggi nuovi contatti tra le parti, e non finirà qui: ne seguiranno altri nei prossimi giorni, con un’idea chiara in testa — chiudere l’affare il prima possibile. La strada tracciata porta a un prestito oneroso con obbligo di riscatto, formula che permetterebbe di garantirsi subito il giocatore e di completare l’operazione in tempi rapidi.