La Juventus valuta un colpo a sorpresa di calciomercato

Un nome che accende subito ricordi e discussioni: Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, classe 1996, potrebbe davvero rivedere l’Italia dopo le esperienze già vissute con Atalanta e soprattutto con il Milan.

Contratto in scadenza con l’Al Ahli

Oggi Kessié gioca all’Al Ahli, ma il contratto scade a giugno. E già questo apre scenari interessanti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, almeno tre club di Serie A hanno messo gli occhi su di lui: Juventus, Roma e Napoli.

Un’occasione da gennaio?

Gennaio potrebbe diventare il mese giusto per tentare l’assalto. Un colpo low cost dal punto di vista del cartellino, una di quelle operazioni che scaldano il mercato invernale. Ma – e qui va detto – c’è un ostacolo pesante: l’ingaggio. Kessié in Arabia guadagna circa 14 milioni a stagione. Una cifra fuori scala per il nostro campionato. Perché sì, il giocatore piace, eccome, ma nessuno in Italia può permettersi quei numeri.

E allora il punto diventa questo: Kessié è disposto a ridimensionare le sue richieste pur di tornare protagonista in Serie A? La risposta a questa domanda deciderà tutto. Intanto, Juve, Roma e Napoli restano alla finestra. Sanno che l’occasione esiste, ma aspettano il momento giusto. E soprattutto, le condizioni giuste.