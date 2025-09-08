La Juventus valuta ancora una vecchia fiamma: "Colpo possibile"
La Juventus valuta ancora una vecchia fiamma: “Colpo possibile”

Riccardo Focolari
8 Settembre, 14:57
Non sono soli: anche il Bayern Monaco tiene accesa la lampadina. Magari a gennaio, più probabile a fine stagione, ma la pista c’è

Era fatta. Anzi, sembrava fatta. Marc Guehi aveva già completato le visite mediche col Liverpool, nell’ultimo giorno di mercato, e qualcuno parlava già di presentazione lampo ad Anfield. Poi lo stop, improvviso. Un fax mancato, un documento arrivato in ritardo – le versioni non coincidono – fatto sta che l’affare è saltato. E Guehi è rimasto al Crystal Palace.

Contratto in scadenza nel 2026, che non è domani ma non è nemmeno così lontano. E questo pesa. Perché più si avvicina la scadenza, più il cartellino rischia di perdere valore. Lo sanno a Londra, lo sanno soprattutto i club che stanno osservando.

Juventus e Bayern in agguato

Qui entra in gioco la Juventus. Che di difensori ha bisogno, eccome. E che, va detto, fiuta subito le situazioni in cui il prezzo può calare. Non a caso il nome di Guehi è già finito nei report di Comolli e Modesto. Non sono soli: anche il Bayern Monaco tiene accesa la lampadina. Magari a gennaio, più probabile a fine stagione, ma la pista c’è. Il difensore, dal canto suo, vuole cambiare aria. L’occasione Liverpool gli è scivolata dalle mani e la sensazione – forte – è che non resterà al Palace ancora a lungo.

Oggi è ancora in Premier, maglia rossa e blu. Ma attorno a lui si muovono storie di mercato che sembrano destinate a tornare presto in primo piano. La Juve osserva, il Bayern pure. E il destino di Marc Guehi, salvo sorprese, si giocherà tra pochi mesi.

