La Juventus valuta 3 cessioni immediate

Tra un saluto e l’altro, sul tavolo finiranno i dossier più caldi

Oggi in tribuna, come da copione, ci sarà anche John Elkann. Presenza fissa negli ultimi mesi, il nipote dell’Avvocato battezzerà di persona il nuovo corso bianconero. Quello che, a inizio estate, ha portato il dg Damien Comolli a prendere in mano il timone, affiancato dal suo braccio destro Giorgio Chiellini.

L’occasione sarà anche un pretesto per fare il punto sul mercato. Tra un saluto e l’altro, sul tavolo finiranno i dossier più caldi: il via libera definitivo per riportare Randal Kolo Muani alla Juventus e lo “sblocco” di tre uscite ormai quasi scritte — Nico Gonzalez (Atletico o West Ham), Kelly (Sunderland o Wolves) e Douglas Luiz (Everton o West Ham). Più ingarbugliata, invece, la questione Dusan Vlahovic. Un nodo che, per ora, resta lì, sospeso. E che difficilmente si scioglierà in un solo pomeriggio di chiacchiere in tribuna.