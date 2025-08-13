La Juventus valuta 3 cessioni immediate

Oggi in tribuna, come da copione, ci sarà anche John Elkann. Presenza fissa negli ultimi mesi, il nipote dell’Avvocato battezzerà di persona il nuovo corso bianconero. Quello che, a inizio estate, ha portato il dg Damien Comolli a prendere in mano il timone, affiancato dal suo braccio destro Giorgio Chiellini.
L’occasione sarà anche un pretesto per fare il punto sul mercato. Tra un saluto e l’altro, sul tavolo finiranno i dossier più caldi: il via libera definitivo per riportare Randal Kolo Muani alla Juventus e lo “sblocco” di tre uscite ormai quasi scritte — Nico Gonzalez (Atletico o West Ham), Kelly (Sunderland o Wolves) e Douglas Luiz (Everton o West Ham). Più ingarbugliata, invece, la questione Dusan Vlahovic. Un nodo che, per ora, resta lì, sospeso. E che difficilmente si scioglierà in un solo pomeriggio di chiacchiere in tribuna.