La Juventus valuta 3 cessioni immediate
Home > Calciomercato Juve

La Juventus valuta 3 cessioni immediate

Stefania Palminteri
Torino
13 Agosto, 13:44
Giornalista parla del colpo della Juventus
Tra un saluto e l’altro, sul tavolo finiranno i dossier più caldi

Oggi in tribuna, come da copione, ci sarà anche John Elkann. Presenza fissa negli ultimi mesi, il nipote dell’Avvocato battezzerà di persona il nuovo corso bianconero. Quello che, a inizio estate, ha portato il dg Damien Comolli a prendere in mano il timone, affiancato dal suo braccio destro Giorgio Chiellini.

L’occasione sarà anche un pretesto per fare il punto sul mercato. Tra un saluto e l’altro, sul tavolo finiranno i dossier più caldi: il via libera definitivo per riportare Randal Kolo Muani alla Juventus e lo “sblocco” di tre uscite ormai quasi scritte — Nico Gonzalez (Atletico o West Ham), Kelly (Sunderland o Wolves) e Douglas Luiz (Everton o West Ham). Più ingarbugliata, invece, la questione Dusan Vlahovic. Un nodo che, per ora, resta lì, sospeso. E che difficilmente si scioglierà in un solo pomeriggio di chiacchiere in tribuna.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 14 Agosto, 13:34
Calciomercato, Fabrizio Romano: “Sancho alla Juventus? Vi dico che…”
Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione parlando del calciomercato della Juventus. Nello specifico, su Sancho
Stefania Palminteri - 14 Agosto, 13:20
Calciomercato Juventus, il punto su Vlahovic… al Milan?
Riccardo Focolari - 14 Agosto, 13:09
Juventus, la situazione sul calciomercato è molto complicata
Stefania Palminteri - 14 Agosto, 13:00
Juventus, rottura totale con Vlahovic: ecco cosa è successo
Stefania Palminteri - 13 Agosto, 17:12
Bergomi: “Vlahovic alla Juventus? Io vi dico che…”
Riccardo Focolari - 13 Agosto, 15:12
Gasperini prova il dispetto alla Juventus: “Vuole un giocatore”
Riccardo Focolari - 13 Agosto, 13:37
Fabrizio Biasin svela il futuro di Dusan Vlahovic
x