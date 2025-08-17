La Juventus sta spingendo fortissimo su un nome per il mercato

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sembrano rendere l'idea di quello che potrebbe succedere in casa Juventus a breve

La Juventus vive ore decisive sul fronte mercato. In attacco la situazione è tutt’altro che stabile: Jonathan David è l’unica certezza, mentre Vlahovic resta un caso aperto e Milik viene da una stagione praticamente persa. Per questo i bianconeri stanno spingendo forte su Kolo Muani.

Secondo Niccolò Ceccarini (TMW), il Paris Saint Germain potrebbe dare presto il via libera al prestito oneroso con diritto di riscatto — che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione Champions. L’obiettivo della dirigenza è averlo già a disposizione per l’esordio in campionato, così da consegnare a Tudor un rinforzo immediato.

Parallelamente c’è il nodo centrocampo. Dopo settimane di valutazioni la scelta è caduta su Matt O’Riley del Brighton: i contatti con gli inglesi sono avanzati e anche il giocatore ha dato segnali di apertura. Anche qui la formula resta quella del prestito con obbligo, ma prima la Juve dovrà liberare spazio. In uscita il nome più caldo rimane Douglas Luiz, seguito in Premier ma senza ancora offerte concrete; sullo sfondo c’è anche Miretti, con il Napoli che si era spinto fino a 14 milioni più bonus, cifra lontana dai 20 richiesti da Torino. Intanto sullo sfondo si muove l’Inter. Dopo aver sondato Lookman e Koné, i nerazzurri stanno valutando la difesa. Il futuro di Benjamin Pavard è in bilico: segnali di movimento ci sono, e la sua partenza non è più da escludere.