La Juventus si muove sul mercato: occhi su un giovane terzino

TORINO – Il primo trionfo stagionale non blocca i lavori di mercato della Juventus. I bianconeri di Andrea Pirlo ieri sera hanno battuto il Napoli di Rino Gattuso nella finale della Supercoppa Italiana per 2-0, grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Per la Juve è il nono titolo in questa competizione ed il primo in questo 2020-2021, in cui si cercherà di rientrare anche in corsa per lo Scudetto. Nonostante questo successo, la dirigenza è sempre attenta sul mercato e si sta muovendo per mettere a segno nuovi colpi.

La squadra, infatti, ha bisogno di alcuni rinforzi, visto il momento di emergenza che sta passando. Diversi calciatori sono indisponibili da alcune settimane e il tecnico bianconero non può contare su di loro in queste partite importanti. Paulo Dybala e Merih Demiral sono out per infortunio, mentre Alex Sandro e Matthijs de Ligt sono ancora positivi al coronavirus. Inoltre, ieri sera Federico Chiesa è dovuto uscire al termine del primo tempo per un fastidio alla caviglia, che si porta dietro dalla partita contro il Sassuolo. Pertanto, il Chief Football Officer Fabio Paratici sta cercando dei profili adatti a rimpolpare la rosa e si sta concentrando in particolare sull’attacco e sulle fasce.

Nelle ultime ore, infatti, calciomercato.com ha riportato la notizia che la Juve avrebbe messo gli occhi su un giovane terzino. Si tratta dell’italo-neozelandese Liberato Cacace, nato a Wellington nel 2000 e di proprietà dei belgi del Sint Truden. Terzino sinistro, Cacace potrebbe essere il giusto rinforzo per gli esterni della squadra di Pirlo. Il club avrebbe già avviato i contatti con il club belga, che vorrebbe intorno ai 5-6 milioni di euro. La Vecchia Signora sta studiando la soluzione migliore e sarebbe pronta ad acquistarlo per l’Under-23 oppure di avviare l’operazione in sinergia con un’altra squadra. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori novità. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<