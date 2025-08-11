La Juventus ha un grosso sogno di calciomercato

Il calciomercato della Juventus prosegue. Ci sono voci molto grosse relative a ciò che potrebbe succedere da qui in avanti

La Juventus si muove, e lo fa con un occhio molto attento al centrocampo. L’idea è chiara: farsi trovare pronta nel caso in cui Douglas Luiz dovesse salutare. La dirigenza ha già in mano una lista di nomi, da quelli quasi impossibili da strappare al proprio club fino alle piste più abbordabili, ma comunque in grado di dare qualità e continuità in mezzo al campo.

Il grande sogno della Juventus è solo uno

Il sogno, inutile nasconderlo, porta a Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle è un punto fermo della Nazionale e piace da sempre in casa bianconera. Il problema? Gli inglesi, al momento, lo considerano incedibile.

Una trattativa complicata, insomma, che richiederebbe incastri e condizioni oggi lontane. E allora attenzione alla seconda idea, molto più praticabile: Matt O’Riley. Il talento del Brighton piace per visione di gioco, inserimenti e capacità di arrivare al gol. L’ipotesi su cui si ragiona è quella di un prestito, soluzione che permetterebbe di contenere i costi nell’immediato e tenere margini di manovra per altri colpi. La Juve studia le mosse, consapevole che il tempo stringe e il mercato, adesso, potrebbe regalare sorprese da un momento all’altro.