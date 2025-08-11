La Juventus ha un grosso sogno di calciomercato
Home > Calciomercato Juve

La Juventus ha un grosso sogno di calciomercato

Stefania Palminteri
Torino
11 Agosto, 14:17
Giornalista Juventus
Il calciomercato della Juventus prosegue. Ci sono voci molto grosse relative a ciò che potrebbe succedere da qui in avanti

La Juventus si muove, e lo fa con un occhio molto attento al centrocampo. L’idea è chiara: farsi trovare pronta nel caso in cui Douglas Luiz dovesse salutare. La dirigenza ha già in mano una lista di nomi, da quelli quasi impossibili da strappare al proprio club fino alle piste più abbordabili, ma comunque in grado di dare qualità e continuità in mezzo al campo.

Il grande sogno della Juventus è solo uno

Il sogno, inutile nasconderlo, porta a Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle è un punto fermo della Nazionale e piace da sempre in casa bianconera. Il problema? Gli inglesi, al momento, lo considerano incedibile.

Una trattativa complicata, insomma, che richiederebbe incastri e condizioni oggi lontane. E allora attenzione alla seconda idea, molto più praticabile: Matt O’Riley. Il talento del Brighton piace per visione di gioco, inserimenti e capacità di arrivare al gol. L’ipotesi su cui si ragiona è quella di un prestito, soluzione che permetterebbe di contenere i costi nell’immediato e tenere margini di manovra per altri colpi. La Juve studia le mosse, consapevole che il tempo stringe e il mercato, adesso, potrebbe regalare sorprese da un momento all’altro.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 14 Agosto, 13:34
Calciomercato, Fabrizio Romano: “Sancho alla Juventus? Vi dico che…”
Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione parlando del calciomercato della Juventus. Nello specifico, su Sancho
Stefania Palminteri - 14 Agosto, 13:20
Calciomercato Juventus, il punto su Vlahovic… al Milan?
Riccardo Focolari - 14 Agosto, 13:09
Juventus, la situazione sul calciomercato è molto complicata
Stefania Palminteri - 14 Agosto, 13:00
Juventus, rottura totale con Vlahovic: ecco cosa è successo
Stefania Palminteri - 13 Agosto, 17:12
Bergomi: “Vlahovic alla Juventus? Io vi dico che…”
Riccardo Focolari - 13 Agosto, 15:12
Gasperini prova il dispetto alla Juventus: “Vuole un giocatore”
Stefania Palminteri - 13 Agosto, 13:44
La Juventus valuta 3 cessioni immediate
x