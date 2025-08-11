La Juventus ha preso una decisione pesante sulle cessioni

In casa Juventus ci sono degli aggiornamenti molto grossi che stanno circolando rispetto al calciomercato: il punto

Juventus, che succede? Il punto sul calciomercato… in uscita!

Ora come ora, in casa Juventus il messaggio è chiaro: prima si vende, poi si compra. E il calendario non lascia scampo. Il 24 agosto, giorno del debutto in campionato, è già segnato in rosso più volte: Tudor vuole arrivarci pronto, senza ritardi o intoppi, con un gruppo già plasmato sulle sue idee.

Juve, ecco chi rischia l’addio

E allora i telefoni squillano, i nomi girano: Douglas Luiz, Vlahovic, Nico Gonzalez e altri profili sono al centro delle chiacchiere (e delle riunioni) negli uffici di Damien Comolli, rimasto a Torino proprio per muovere le pedine giuste sul mercato.

Tudor pure ha le idee chiarissime

Le cessioni? Una montagna bella alta da scalare, ma il momento è quello giusto. Perché la Juve, dopo un avvio convincente tra Herzogenaurach e Dortmund, ha bisogno di dare seguito alle sensazioni positive. Lo scorso anno la continuità è mancata, e non può succedere di nuovo.

Questa settimana può diventare un crocevia: Tudor, con un gruppo più snello e vicino al suo calcio, potrà lavorare meglio. E se la squadra si compatta adesso, la rotta verso il debutto in Serie A sarà già tracciata.