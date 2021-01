La Juventus ha deciso: due addii per sbloccare il calciomercato bianconero

TORINO – Lo sappiamo molto bene, purtroppo: quello degli ultimi tempi è un calciomercato povero e fortemente condizionato dalla recente crisi economica. Le società – e la Juventus in primis – sono sempre molto attente agli equilibri di bilancio. Non possono essere fatti passi più lunghi della gamba, questo è certo e la società bianconera lo sa bene. Ecco perché, prima di operare in entrata in maniera concreta chiudendo qualche operazione importante, la Juve starebbe ragionando anche su chi dovrà lasciare Torino in questa finestra di mercato. In particolare, sarebbero due gli indiziati principali in uscita. I loro addii abbatterebbero il monte ingaggi bianconero e farebbero spazio in rosa agli acquisti in entrata.

Il primo giocatore già da tempo con le valigie in mano è senza dubbio Khedira, ormai fuori dal progetto già da quando Pirlo si è seduto sulla panchina bianconera. Dopo mesi da separato in casa, per il tedesco è arrivato il momento di cambiare aria. Una cessione che non porterebbe ad un incasso, visto che la Juventus lo lascerebbe partire a zero, ma che alleggerirebbe le spese per l’ingaggio del giocatore. Secondo calciomercato.com però, i bianconeri sarebbero pronti a sacrificare anche Bernardeschi pur di sbloccare il mercato. La Juve avrebbe infatti aperto all’ipotesi di un prestito pur di risparmiare sul suo pesante ingaggio. Se arrivasse un’offerta economica importante, Paratici sarebbe ancor più contento. Altrimenti andrebbe bene anche il prestito, ma c’è da trovare la destinazione giusta che convinca anche il giocatore a partire. Poi, come detto, si accelererà per il mercato in entrata.

Paratici è molto attivo in questo momento e, in attesa di fare il colpo grosso che arriverà in attacco, ha lavorato benissimo per il futuro. Già chiuso il colpo Rovella, strappato ad un’agguerrita concorrenza. Fatta anche per Abdoulaye Dabo, che verrà valutato in questi mesi. In arrivo poi anche Bryan Reynolds, che forse ha costituito la trattativa più complessa e lunga. Il ragazzo statunitense verrà lasciato al Benevento almeno fino al termine della stagione. E poi? Poi, come anticipato poco fa, Paratici andrà all-in per la quarta punta che serve a Pirlo. E, in questo caso, dovrà essere un nome ovviamente già pronto a dare un contributo importante alla prima squadra. Sulla lista della spesa di Paratici ci sarebbero tanti nomi per il colpo in attacco di gennaio. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<