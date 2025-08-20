La Juventus ha deciso di investire 60 milioni di euro: ecco per chi

Da un lato il colpo internazionale da chiudere con il PSG, dall’altro un occhio a soluzioni per allargare la rosa e dare più opzioni ad Tudor.

A Studio Sport, Orazio Accomando ha fatto il punto sul mercato della Juventus, concentrandosi su alcune mosse che potrebbero diventare decisive nei prossimi giorni. L’esperto di Sportmediaset ha confermato che i contatti con il Paris Saint-Germain sono ripresi e che l’operazione di cui si parla avrebbe una struttura chiara: prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva attorno ai 60 milioni di euro.

Un affare che sembra già ben indirizzato, anche perché il giocatore – sottolinea Accomando – avrebbe già dato il proprio assenso al ritorno in bianconero. La Juventus, dunque, non deve convincere lui ma lavorare sulle formule, sui dettagli economici, e trovare la quadra definitiva con il club parigino.

Parallelamente la dirigenza non guardano soltanto al grande colpo ma anche alle fasce laterali, dove serve rinforzare l’organico. In questo senso il nome che sta circolando con insistenza è quello di Edon Zhegrova, esterno del Lille. Il kosovaro ha il contratto in scadenza nel 2026 ma, nonostante la durata residua limitata, il club francese continua a valutarlo molto alto. Una trattativa, quindi, che sulla carta non sarebbe semplice né immediata.

La Juve, insomma, tiene aperti più fronti. Da un lato il colpo internazionale da chiudere con il PSG, dall’altro un occhio a soluzioni per allargare la rosa e dare più opzioni ad Tudor. L’impressione è che i prossimi giorni possano già segnare passi avanti importanti.