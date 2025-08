La Juventus esulta! Colpo vicinissimo | Calciomercato

In casa Juventus si continua a parlare di calciomercato. E di quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro

Il calciomercato della Juventus continua ad essere al centro di tutto. In queste ore, Balzarini, ha fatto il punto della situazione su più questioni sul proprio canale Yotube. Ecco quanto raccolto da Juvenews.eu.

Calciomercato Juventus, le ultimissime su Kolo Muani

“La situazione legata a Timothy Weah potrebbe contribuire a liberare una somma, seppur contenuta, da destinare all’affare Kolo Muani. Sì e no, nel senso che nell’immediato parliamo di poco: si tratta di 2 milioni di euro per il prestito oneroso, che comunque rappresentano una base da cui partire. La Juventus potrebbe infatti arrivare a proporre 10 milioni per il prestito di Kolo Muani, utilizzando anche quei 2 milioni appena incassati, inserendoli nel contesto più ampio della trattativa e della suddivisione dei pagamenti.

Perché poi, a livello contabile, il discorso è chiaro: tra un anno la Juve dovrà versare i 13 milioni per il riscatto obbligatorio di Weah, ma questo meccanismo consente di pianificare già ora un eventuale investimento simile per Kolo Muani. Non entro nei dettagli tecnici di bilancio, ma è così che funziona.

A ogni modo, anche su Kolo Muani filtra un certo ottimismo. L’obiettivo della Juve è di arrivare alla chiusura entro questa settimana. E la situazione lo permette, perché tutti gli attori in gioco sembrano essere d’accordo: Kolo Muani spinge per il trasferimento, il PSG ha dato il via libera alla formula del prestito con obbligo, così come la Juve. Restano da limare le cifre: il PSG chiede 40 milioni, la Juve ne offre 35. Ma quando la distanza è così ridotta, significa che la soluzione è davvero vicina“.