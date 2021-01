La Juventus e il mercato dei giovani: baby-scambio con l’OM

TORINO – Stanno diventando sempre più frenetiche queste ultime ore di calciomercato, con la Juventus che potrebbe mettere a segno dei colpi importanti. L’obiettivo, innanzitutto, è quello di regalare ad Andrea Pirlo un nuovo attaccante, che possa andare a completare il reparto avanzato, in piena emergenza. Al momento, infatti, Paulo Dybala è ancora out, alle prese con un infortunio al ginocchio, e gli unici disponibili sono Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, costretti agli straordinari in queste ultime gare. Per questo, i nomi di Edin Dzeko e Gianluca Scamacca stanno circolando con maggiore frequenza dalle parti della Continassa. Nelle prossime ore, la società bianconera potrebbe affondare il colpo per uno dei due e portare finalmente a Torino il nuovo attaccante.

Nel frattempo, però, la Juve si è concentrata anche sul mercato dei giovani. Infatti, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, i bianconeri avrebbero concluso uno scambio con l’Olympique Marsiglia. Alla Vecchia Signora arriva Marley Aké, mentre all’OM va Franco Tongya. Un affare in prospettiva per entrambe le squadre, che vanno ad aggiustare le proprie compagini giovanili.

Tongya è un centrocampista classe 2002, arrivato alla Juve quando aveva dieci anni. Ha giocato negli ultimi anni con l'Under-23 di Lamberto Zauli e, adesso, si appresta a vivere questa nuova avventura in Ligue 1. Aké, invece, è un esterno sinistro classe 2001, che ha esordito con l'Olympique Marsiglia nel 2019. Dopo aver raccolto diverse presenze in prima squadra in queste ultime due stagioni, adesso anche lui inizierà una nuova fase della propria carriera. Si aggregherà anche lui alla squadra giovanile, che milita nel campionato di Serie C. La Vecchia Signora molto attiva sul mercato, dunque, anche se al momento i colpi arrivano solo per i giovani.