La Juventus accelera per Zhegrova: accordo con il giocatore
Cristiano Passa
TORINO
20 Agosto, 16:53
I bianconeri si stanno muovendo sul mercato per regalare gli ultimi rinforzi al tecnico croato Igor Tudor

Manca ormai poco all’esordio in campionato della Juventus: i bianconeri giocheranno domenica sera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro il Parma, in un impianto che è vicino a registrare il tutto esaurito. La squadra si sta preparando alla Continassa, mentre negli uffici della dirigenza si continua a lavorare sul mercato.

Idea Zhegrova

L’ultimo obiettivo risponde al nome di Edon Zhegrova: il kosovaro classe 1999, è considerato da Comolli e Modesto un ottimo investimento, vista la sua duttilità nel giocare sia a destra che a sinistra nel reparto avanzato. La Juventus ha già raggiunto un accordo con il calciatore ed il suo agente, per un contratto fino al 2030 a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. La trattativa ora è con il Lille, che per il cartellino chiede 25 milioni di euro. Il giocatore andrà in scadenza il prossimo anno, ed i bianconeri puntano a chiudere nei prossimi giorni per una cifra intorno ai 18 milioni.

