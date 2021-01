La Juventus a caccia dell’attaccante: novità per Scamacca

TORINO – La Juventus prova a mettere a segno il suo colpo di mercato in queste ultime ore prima della chiusura della finestra invernale. Infatti, il club bianconero e a caccia di un attaccante, che possa completare il pacchetto offensivo della rosa, ormai in emergenza da un paio di settimane. Dopo l’infortunio di Paulo Dybala, solamente Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata sono rimasti a disposizione di Andrea Pirlo. In queste ultime battute di mercato, però, potrebbe finalmente arrivare a Torino il tanto atteso rinforzo, che potrà dare una grande mano lì davanti.

Diversi nomi hanno circolato dalle parti della Continassa in questo mese di gennaio, ma al momento solo due sembrano quelli che possono tramutarsi in affari. Il primo è quello di Edin Dzeko, centravanti bosniaco in uscita dalla Roma, che era finito nel mirino bianconero già la scorsa estate. Il giocatore era stato vicinissimo a vestire la maglia della Juve, ma all’ultimo l’accordo è saltato. Adesso, potrebbe tornare in auge questa operazione, anche se sullo sfondo continua ad esserci un altro profilo che interessa molto alla Vecchia Signora. Si tratta di Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 di proprietà del Sassuolo, attualmente in prestito al Genoa.

Al momento, il centravanti romano è il nome più caldo in ottica bianconera: infatti, la Juve e il Sassuolo avrebbero già trovato l'accordo sulle cifre del trasferimento (circa 22 milioni di euro). Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, le due società sono ancora lontane per quanto riguarda la modalità, dato che gli emiliani vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto, mentre i bianconeri protendono per il diritto di riscatto. In questo pomeriggio, dunque, dovrebbe andare in scena un nuovo incontro tra le due dirigenze per il futuro del giocatore. Scamacca è sempre più vicino alla Juventus.