Kolo Muani torna o no? Abbiamo delle novità

Kolo Muani tornerà a vestire la maglia della Juventus oppure no? Proviamo a fare ordine su quello che sta succedendo

La Juventus si muove e stavolta il quadro è più chiaro. Nella Domenica Sportiva Estate su RaiDue, Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato bianconero, tracciando la strada delle prossime settimane.

Ciro Venerato fa il punto della situazione su Kolo Muani

Il nodo riguarda Kolo Muani, ormai vicino. Secondo l’esperto, la Juve sta reperendo le risorse necessarie per chiudere con il Paris Saint-Germain. Una parte arriverà dalla cessione di Douglas Luiz: il brasiliano è atteso al Nottingham, operazione da circa 35 milioni che comporterà una minusvalenza di 4 milioni rispetto ai valori a bilancio. Quei soldi, però, verranno subito reinvestiti. L’accordo con il Psg esiste già: 10 milioni subito, prestito oneroso e obbligo di riscatto fissato a 45. Totale 55 milioni, cinque in meno rispetto alla richiesta iniziale da 65.

Per i tifosi bianconeri significherebbe un colpo pesante in attacco, un profilo internazionale su cui costruire il nuovo reparto. Ma non è finita qui: i contatti con l’Atletico Madrid restano vivi, con una discussione aperta sul possibile scambio Molina-Nico Gonzalez. Il problema, al momento, sono le valutazioni differenti che i club danno ai due cartellini. La sensazione è che i prossimi giorni possano essere decisivi. Douglas in uscita, Kolo Muani in entrata e sullo sfondo la pista spagnola: la Juventus, dopo settimane di attesa, ha iniziato a muovere davvero le pedine.