Calciomercato Juve, Kolo Muani spinge per il ritorno. Il punto

La Juventus continua a lavorare sul ritorno di Randal Kolo Muani in bianconero. Il centravanti spinge per la buona uscita dell'operazione

La Juventus continua a lavorare per riportare a Torino Randal Kolo Muani, ma la trattativa resta complicata. Nelle ultime ore l’attaccante francese ha chiesto al PSG di agevolare l’operazione, manifestando la volontà di tornare in bianconero. Il centravanti ex Eintraicht vede nella Juventus la destinazione ideale per rilanciarsi in un ruolo centrale. Il giocatore spinge per la chiusura, con la speranza che il club parigino allenti la propria posizione.

La Vecchia Signora ha messo sul tavolo una proposta da circa 50 milioni complessivi, suddivisi tra un prestito oneroso e un obbligo di riscatto. Una formula che consentirebbe alla società di Torino di gestire i costi in più esercizi e rispettare i vincoli di bilancio. Il Paris Saint-Germain, però, continua a chiedere una cifra più alta, compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro. Una forbice che al momento rappresenta il principale ostacolo dell’operazione.