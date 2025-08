Kolo Muani attende la Juventus: ritorno possibile nei prossimi giorni

I bianconeri continuano la loro campagna acquisti per regalare a Igor Tudor la migliore squadra in vista della prossima stagione

La Juventus si trova in Germania dove sta continuando la sua preparazione in vista dell’inizio del prossimo campionato. Al termine della settimana i bianconeri sono attesi dal secondo test amichevole, in programma contro il Borussia Dortmund, dopo del quale faranno ritorno a Torino per prepararsi all’inizio della nuova stagione.

Manovre di ritorno

Mentre la squadra è impegnata nella preparazione, la società sta continuando a lavorare sul mercato per regalare a Igor Tudor la rosa migliore possibile in vista del prossimo anno. Per questo i bianconeri stanno continuando a seguire la pista che porterebbe al ritorno di Randal Kolo Muani in bianconero, dopo il prestito degli scorsi 6 mesi. Il giocatore si sta allenando con le riserve del PSG ed è fuori dal progetto dei parigini, che aspettano solo la giusta offerta da parte della Juventus. I bianconeri dovrebbero recapitarla in questi giorni, chiedendo un prestito oneroso a 10-15 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 30.