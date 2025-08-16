Kolo Muani alla Juventus: arrivano aggiornamenti pesantissimi
Kolo Muani alla Juventus: arrivano aggiornamenti pesantissimi

Riccardo Focolari
Torino
16 Agosto, 11:30
Kolo Muani
Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato legati alla Juventus parlano chiaramente di quello che potrebbe succedere a breve

Il mercato del Paris Saint-Germain rischia di perdere un pezzo grosso. Randal Kolo Muani è a un passo dal ritorno alla Juventus. Dopo il prestito della scorsa stagione, chiuso con numeri interessanti e applausi, l’attaccante francese sembra deciso: vuole restare in Serie A.

Juventus, le ultime novità di calciomercato su Kolo Muani

Con la maglia bianconera ha fatto vedere subito di che pasta è fatto. Dieci gol in ventuno presenze, qualche assist pesante e la sensazione di essersi calato bene nell’ambiente. Tanto che a Torino, tra tifosi e spogliatoio, nessuno sembra avere dubbi sul suo futuro.PSG e Juve, intanto, trattano. L’idea è un prestito oneroso, con obbligo di riscatto che aprirebbe la strada a un quadriennale. Una formula che convince entrambe le parti e che potrebbe trasformarsi in un affare già nelle prossime settimane. C’è anche la Premier sullo sfondo, club pronti a inserirsi. Ma Kolo Muani ha già fatto sapere come la pensa: a Torino ha trovato fiducia, spazio e continuità. Difficile che voglia rinunciare proprio ora, con la Juve pronta a dargli ancora più responsabilità.

x