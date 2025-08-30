Kolo Muani alla Juventus: Di Marzio sgancia la bomba

Adesso la palla passa al PSG. Saranno i francesi a decidere se aprire alla nuova formula o restare fermi sulle proprie richieste

Il calciomercato estivo della Juventus ha un nome cerchiato in rosso: Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, classe 1998, potrebbe rientrare a Torino dopo i sei mesi in prestito nella scorsa stagione. Una parentesi breve ma sufficiente a convincere parte dello staff tecnico di Igor Tudor a considerarlo ancora un profilo utile per il reparto offensivo.

La trattativa con il PSG

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su X, la Juventus ha riallacciato i contatti con il Paris Saint Germain, proprietario del cartellino. L’idea sarebbe quella di cambiare la formula: non più un obbligo di riscatto secco, fissato in precedenza intorno ai 60 milioni di euro, ma un prestito oneroso con obbligo legato a determinate condizioni. Una mossa che permetterebbe ai bianconeri di ridurre l’impatto immediato a bilancio e allo stesso tempo garantirsi margini di scelta sul futuro del giocatore.

Perché interessa ancora Kolo Muani

Il francese non ha vissuto la sua miglior stagione a Parigi, ma resta un attaccante potente, veloce, capace di giocare sia da prima punta che in appoggio. Alla Juve ha già dimostrato di sapersi adattare in fretta al contesto e Tudor, che chiede attaccanti mobili e capaci di attaccare la profondità, non lo considera un’alternativa di ripiego. In più, l’ex Eintracht Francoforte avrebbe già fatto sapere di gradire un ritorno in Serie A, dove potrebbe rilanciarsi con più continuità.

Attesa per la risposta dei parigini

Adesso la palla passa al PSG. Saranno i francesi a decidere se aprire alla nuova formula o restare fermi sulle proprie richieste. La trattativa non è semplice, ma i contatti sono vivi e la Juventus non ha mollato la pista. Per i tifosi bianconeri l’attesa continua. Seguiranno aggiornamenti, ma la sensazione è che il nome di Kolo Muani rimarrà sul tavolo fino agli ultimi giorni di mercato.