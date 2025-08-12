Kessie alla Juventus: ecco le ultimissime di calciomercato

Nuovi aggiornamenti di calciomercato: proviamo a fare il punto della situazione su quello che sta succedendo in casa Juventus

La Juve ha diversi dossier aperti a centrocampo, ma uno sembra scaldarsi più degli altri. Matt O’Riley, danese del Brighton, è stato offerto ai bianconeri dagli stessi agenti. La valutazione? Attorno ai 25-30 milioni di euro: non proprio uno sconto, ma nemmeno un ostacolo insormontabile, specie se confrontato con altre piste ormai quasi impraticabili, come quelle che portano a Sandro Tonali, Morten Hjulmand o André.

Calciomercato Juventus, a centrocampo si lavora alla grande

Il centrocampista classe ’00 piace per fisicità, qualità e margini di crescita. E il Brighton, pur bottega cara, è disposto a trattare senza chiudere la porta. Un’apertura che a Torino non è passata inosservata. Non è però l’unico nome sul tavolo. Restano vivi i contatti per Amadou Haidara, 27 anni, in uscita dal Lipsia, giocatore di sostanza che garantirebbe equilibrio e copertura in fase difensiva. E occhio anche a Franck Kessié: l’ivoriano ha esperienza, personalità e un bagaglio tecnico-tattico che in Serie A conosciamo bene. Ma qui il vero nodo è l’ingaggio: per rivederlo in Italia, il centrocampista dovrà ridimensionare (e non poco) le sue richieste economiche.

Juventus, servono rinforzi in mediana

Il punto è chiaro: la Juve vuole rinforzare la mediana, ma senza compromettere equilibri di bilancio. L’ideale sarebbe un profilo pronto subito, capace di inserirsi rapidamente nei meccanismi di squadra. E, tra i nomi circolati, O’Riley sembra oggi quello con la combinazione più favorevole tra costo, età e potenziale. Ma siamo ancora alle prime schermaglie: le prossime settimane diranno se le trattative si scalderanno davvero o resteranno semplici sondaggi di mercato.