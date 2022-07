Calciomercato Juventus / Zaniolo-de Ligt, ore di fuoco: “Siamo ai dettagli”

Un turbinio di indiscrezioni e notizie di calciomercato hanno animato le ultime ore in casa Juventus. I protagonisti della scena sono sempre gli stessi, Nicolò Zaniolo e Matthijs de Ligt. Certo, ci sono anche tanti altri nomi che circolano sia in entrata che in uscita, ma gli uomini copertina del mercato bianconero sono loro in questo momento.