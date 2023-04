News Juve / Annuncio bomba su Angel Di Maria: “Tutto vero!”

Una delle situazioni più in bilico delle ultime settimane sembra destinata a vedere la parola fine: arrivano aggiornamenti importantissimi

Guarda già alla prossima stagione la Juventus. La società bianconera ha intenzione di dare il via a una vera e propria rivoluzione per dare vita a un nuovo ciclo che possa riportare la squadra di Allegri a dominare il calcio italiano. Per farlo ci sarà bisogno di giovani talenti di prospettiva e, allora, è inevitabile che ci sarà più di un cambiamento all’interno della rosa bianconera. Allo stesso tempo, però, a questi giovani dovranno necessariamente essere affiancati giocatori di esperienza. Per guidarli, farli crescere e trascinare la Juventus. In questo senso, allora, attenzione perché arrivano novità importanti.

È stato tra i migliori in campo anche nella disfatta dello scorso sabato allo stadio Olimpico. Angel Di Maria è senza alcun dubbio tra le note più dolci di questa stagione in casa Juventus. Il suo contratto però scadrà il prossimo 30 giugno e sul suo futuro nelle ultime settimane sono sorti diversi interrogativi. Continuare con la squadra di Allegri o tornare in Sudamerica per chiudere la carriera? L’argentino ha le idee chiare.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il matrimonio tra Di Maria e la società bianconera è destinato a continuare ancora. Il calciatore argentino avrebbe mandato i primi segnali indicativi alla Juventus: vuole rimanere almeno per un'altra stagione, rimandando quindi il suo ritorno in Sudamerica almeno di 12 mesi. Una notizia importante per Allegri, che potrà allora contare ancora sul Fideo almeno per un'altra stagione. A prescindere dalla penalizzazioni e dai risultati stagionali, Di Maria vuole rimanere: nelle prossime settimane gli incontri decisivi per mettere tutto nero su bianco e far proseguire ufficialmente il matrimonio.