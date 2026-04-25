La situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus. Se fino a qualche settimana la situazione tra la società bianconera e il giocatore sembrava si fosse sbloccata, ad oggi i discorsi per il rinnovo di contratto sono in stand by.

La Vecchia Signora, infatti starebbe facendo delle valutazioni interne per capire se procedere ad accontentare le richieste economiche del giocatore.

Gli aggiornamenti di Matteo Moretto

A fare luce sulla situazione e riportare gli ultimi aggiornamenti ci ha pensato l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che in un video su YouTube si è espresso così: “Vlahovic ha un contratto in scadenza che termina tra qualche settimana, ed è libero di scegliere già un'altra destinazione. Ad oggi non c'è ancora un accordo tra le parti, ci sono ancora delle valutazioni interne alla Juventus sulla situazione di Vlahovic, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista di richieste economiche".

C'è della distanza tra Vlahovic e la Juventus ancora perché le parti a livello economico di stipendio, di commissioni non sono ancora proprio così vicine. Sì sono avvicinate sì in alcuni incontri avuti in questi mesi, ma c'è ancora della distanza e in più vi aggiungo che comunque la Juventus sta facendo le proprie valutazioni interne se effettivamente fare quello sforzo in più per avvicinarsi alle richieste di Vlahovic oppure no".