Mercato Juve, Vlahovic ha deciso il suo futuro: poco fa l’annuncio

Dusan Vlahovic avrebbe preso una decisione molto netta rispetto a quello che potrebbe essere il suo futuro alla Juventus... o altrove

Il rinnovo è lontano e non arriverà: Dusan Vlahovic sembra pronto a dire addio alla Juventus la prossima estate. Il rapporto sembra compromesso e come detto più volte – su Juvenews lo diciamo da settimane – non c’è l’accordo tra le parti per quel che riguarda il rinnovo ed è per questo che Giuntoli non può certamente permettersi di perderlo a zero. Da qui, la necessità di venderlo in estate. Dusan, non avrebbe troppo in contrario. Un suo addio è contemplato. Tanto che avrebbe rifiutato delle occasioni in Arabia per puntare tutto al suo grande sogno: la Premier League. Secondo le ultime news, infatti, Dusan sarebbe pronto al trasferimento in Premier League con la Juventus che a sua volta andrebbe a puntare tutto su uno tra Zirkzee e Jonathan David. Di sicuro, c’è che oltre a Vlahovic, le cessioni potrebbero essere anche molte altre: ecco la lista completa >>> APRI LA GALLERY DELLE CESSIONI DELLA JUVENTUS <<<