Juventus | Vlahovic, annuncio bomba di calciomercato

Nuovi aggiornamenti, nuove voci. In casa Juventus oggi non si parla d'altro che di Dusan Vlahovic: ecco cosa è stato detto.

Il calciomercato della Juventus continua ad essere al centro delle indiscrezioni, delle voci, delle ultimissime possibili sorprese. In questo senso, tutto lascia pensare che possa succedere qualcosa. E noi, però, oggi vogliamo concentrarci su quelle che sono state le parole di Sandro Sabatini. Che in un video, ha spiegato quella che è la sua sensazione rispetto alla telenovela legata a Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole.

Calciomercato Juventus, le parole di Sabatini sono molto chiare

“La Juventus si gode il primato in classifica grazie a Dusan Vlahovic. È lui l’uomo copertina del successo di misura sul Genoa, battuto 1-0 in una gara che i rossoblù non hanno quasi mai reso pericolosa, se non per una traversa colpita proprio allo scadere. Ma il punto centrale, il vero tema di questa estate bianconera, resta la rinascita dell’attaccante serbo. Un giocatore che il club aveva provato a cedere in tutti i modi, arrivando perfino a ridurre la valutazione a 20 milioni: una cifra che teneva conto sia di un contratto molto pesante, sia di un contesto complicato. Eppure i numeri sono lì a dire che Vlahovic resta un centravanti di livello assoluto, con statistiche impressionanti: in poco più di un’ora giocata tra prima e seconda giornata ha già segnato due reti, entrambe di grande fattura, la seconda decisiva.

Il successo porta la firma dell’attaccante più discusso, che sul campo sta dimostrando di valere più di Jonathan David, ma anche di un gruppo che dà segnali confortanti. Bremer si conferma leader, Yildiz continua a crescere, Thuram e un Gatti ritrovato hanno risposto presente. Restano alcuni interrogativi: Kalulu non convince del tutto sulla corsia destra, João Mario fatica a sinistra e Koopmeiners sembra sottoutilizzato, nonostante dia l’impressione di essere tornato su buoni livelli se impiegato nel suo ruolo naturale a centrocampo. Nel complesso, il lavoro di Tudor appare positivo: molto dipenderà dalle aspettative. Se l’obiettivo fosse bel gioco e titolo, questa Juventus rischia di non arrivarci. Ma se il traguardo realistico è avere una squadra compatta, con spirito di gruppo e identità bianconera, allora l’allenatore sta centrando il bersaglio“.