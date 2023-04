Manfredonia: “Allegri è un allenatore concreto, Vlahovic pagato troppo”

Lionello Manfredonia , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua sulla situazione della Vecchia Signora, parlandone a RBN. Ecco le sue parole: "Della partita con l'Inter ho visto dieci minuti e il gol di Cuadrado, non ho visto la rissa, ma se uno sbaglia paga, bisogna accettare il verdetto del giudice. Il razzismo è un fenomeno che va annientato, negli stadi purtroppo è sempre successo, è una piaga che va debellata e a tal proposito ci vorrebbe una legge speciale che in Italia purtroppo non c'è.

Lazio-Juve? La Juve non fa un calcio spettacolare come la Lazio, ma non dimentichiamo che senza penalizzazione sarebbe seconda, la Lazio sta bene e gioca meglio, però la ritengo una partita abbastanza complicata da pronosticare. Allegri non fa un gioco propositivo ma è un allenatore concreto, fare questo mestiere alla Juventus non è semplice anche perché gestire un numero elevato di campioni non è da tutti. Vlahovic deludente? Più che con l'allenatore io me la prenderei con il calciatore, l'ho guardato spesso giocare e mi sembra che la Juventus lo abbia pagato troppo, è un buonissimo centravanti ma in Italia c'è di meglio.