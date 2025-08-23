La Juventus valuta il colpaccio (improvviso) dal Milan | Calciomercato

La sensazione oggi è questa: Saelemaekers resta un profilo da tenere d’occhio, in bilico tra un Milan che non chiude la porta ma pretende offerte vere

Il futuro di Alexis Saelemaekers continua a rimanere sospeso e non è affatto chiaro in quale direzione andrà. Da una parte c’è il Milan, che lo ha riportato in rosa dopo l’esperienza in prestito, dall’altra ci sono diversi club che lo seguono. E secondo quanto raccontato da Calciomercato.com la pista più concreta porta in Italia, ma lontano da Milano: c’è la Juventus di Igor Tudor che ha messo il belga nel mirino.

Tudor, che conosce bene l’importanza delle rotazioni, lo vedrebbe bene come alternativa sugli esterni, in un ruolo utile a dare fiato a chi dovrà tirare la carretta per tutta la stagione. Nomi? Savona, Joao Mario, gente che non potrà giocare novanta minuti per tre partite a settimana. Saelemaekers in questo senso diventerebbe una sorta di tappabuchi di lusso, un profilo da spendere quando le gambe iniziano a farsi pesanti.

C’è però il solito problema: i soldi. A Milano non hanno nessuna intenzione di svendere il ragazzo. La valutazione, spiegano, parte da 20-25 milioni di euro. Meno di così non si tratta. E la Juventus, che in questo momento ha il bilancio da tenere sott’occhio, prima di arrivare a certe cifre deve muovere qualche uscita. Una cessione pesante, o almeno un paio di operazioni minori, per alleggerire il monte ingaggi. Senza questo passaggio, l’affare rischia di restare solo un’idea. Non va escluso però lo scenario opposto.

Che il belga alla fine resti al Milan. Anche perché la trattativa per il rinnovo è ferma, non si è mosso niente da settimane, e non è escluso che la società rossonera scelga di tenerlo ancora in organico, magari in attesa di tempi migliori per piazzarlo. Una situazione insomma in pieno stand-by, con il giocatore nel mezzo, senza certezze. La sensazione oggi è questa: Saelemaekers resta un profilo da tenere d’occhio, in bilico tra un Milan che non chiude la porta ma pretende offerte vere, e una Juve che ci pensa, che apprezza le sue caratteristiche, ma che prima deve mettere ordine nei conti. Tutto il resto sono chiacchiere. E come sempre, in estate, basterà una mossa improvvisa per cambiare completamente lo scenario.