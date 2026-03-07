Juventus, le ultime su Bernardo Silva

Il nome di Bernardo Silva fa sognare i tifosi juventini. Il portoghese è uno dei nomi più interessanti per la prossima sessione di marcato.

Il trequartista portoghese, con altissime probabilità, lascerà la corte di Pep Guardiola questa estate. Il fantasista ha ricevuto apprezzamenti da parte di tanti big club europei, e tra questi c’è anche la Juventus.

Il contratto di Bernardo Silva scadrà quest’etate, il 30 giungo. A meno di clamorosi cambiamenti, il portoghese non rinnoverà con il Manchester City. Come riferisce Matteo Moretto, il destino del classe 1995 sarebbe già scritto: a fine stagione lascerà il Manchester City a parametro zero. La qualificazione alla prossima Champions League da parte della Juventus sarebbe un’ulteriore motivazione per cui Bernardo Silva potrebbe giocare per la maglia bianconera. Non rappresenta però un vincolo: la dirigenza dovrà essere brava a convincere il giocatore. L’esempio lampante di Modric al Milan fa scuola: il campione ex Real Madrid si è trasferito al Milan, nonostante non giocasse le coppe.

Resta vigile la Juventus, che, se ci sarà l’occasione, affonderà il colpo per portare in rosa un campione assoluto del calibro di Bernardo Silva. Resta valida l’alternativa di un altro centrocampista, come Sandro Tonali. Arriveranno entrambi? Difficile, ma la dirigenza bianconera è motivata nel regalare a Spalletti un centrocampista di qualità.