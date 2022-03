Calciomercato Juventus / Trattativa in corso: “Ecco l’offerta bianconera”

In queste settimane vi abbiamo raccontato di quanto lavoro stia facendo la dirigenza della Juventus in ottica calciomercato. Tra pochi mesi la sessione estiva aprirà di nuovo i battenti e il club bianconero è intenzionato ad arrivare prontissimo all'appuntamento.

In effetti le ultime campagne acquisti bianconere, fatta eccezione per quella dello scorso gennaio, non sono state proprio eccezionali. Sono stati commessi tanti errori, probabilmente troppi. Adesso la Juve non vuole più sbagliare e vorrà invece continuare sulla falsa riga di quanto fatto durante il mercato di gennaio.