Juventus, occhi sul futuro Yildiz? Potrebbe arrivare dalla Germania

Ha incantato in patria con il Salisburgo, ed ha già attirato l'attenzione di tanti big club europei come il Bayern Monaco.

Il calciomercato della Juventus è già iniziato. Tra i nomi per il nuovo portiere e i dubbi sul futuro centravanti, spunta un nome di prospettiva, ma già affermato. Il suo nome è Kerim Alajbegovic, giocatore bosniaco attualmente al Salisburgo. Ha compiuto 18 anni a settembre, è ambidestro e ama il dribbling. Il talentuosissimo giocatore del Salisburgo si muove principalmente come ala sinistra. A 14 anni ha deciso di passare dal settore giovanile del Colonia a uno più grande, quello del Bayer Leverkusen. La scorsa stagione è stato ceduto al Salisburgo con l’obbiettivo di accelerarne la crescita, mantenendo un diritto di recompra. Ad oggi il suo valore oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro, ed è monitorato da grandi club europei. Tra questi ovviamente il Bayern Monaco, ma in Italia piace molto sia alla Juventus sia al Milan. Molti lo paragonano a Yildiz, ma in Germania preferiscono il paragone con Wirtz, anche lui uscito dal Bayer Leverkusen. Alajbegovic in questa stagione ha collezionato 33 presenze, di cui 21 da titolare. Ha segnato 11 gol e fornito 3 assist.

Ci sono grandi aspettative sul suo futuro, ed il ragazzino è pronto a non deluderle. In Italia sarebbe un sogno vederlo, vista la concorrenza forte del Bayern Monaco, ma il mercato lascia sempre delle sorprese.