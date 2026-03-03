Juventus, spunta un nuovo nome per la porta. Ecco chi è…

Nella giornata di oggi è stato fatto un nuovo nome per il futuro della porta bianconera. L'estremo difensore arriverebbe dalla Germania.

Il tema del futuro portiere in casa Juventus è più che mai aperto. Le prestazioni di Di Gregorio e Perin in questa stagione non stanno convincendo, e la società vuole tenersi pronta in caso di eventuali cessioni. In mattinata Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato di un giovane e promettente portiere, Noah Atubolu. Il portiere classe 2002 ha attualmente 23 anni, è alto circa 190 cm e gioca al Friburgo. Da quello che risulta, come riportato sempre da Fabrizio Romano, non rinnoverà il suo contratto con il club tedesco, in scadenza nel 2027. Il giocatore si sente pronto ad una nuova sfida e a terminare la sua esperienza in Bundesliga questa estate. In Europa è uno dei portieri di cui si parla maggiormente, perché a livello statistico sta portando degli ottimi risultati. Tante squadre hanno chiamato il Friburgo e l’entourage del giocatore per prendere informazioni. In Italia se ne inizia a parlare, soprattutto in ottica Juventus e Inter, che dovranno decidere il futuro dei loro portieri. Nonostante non risulti ancora come favorito di nessuna squadra italiana, Atubolu resta un nome caldo che tornerà sicuramente di moda in estate.