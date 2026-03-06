Juventus, sprint per un rinforzo in difesa dalla Premier League…

La Juventus dovrà acquistare vari giocatori, ma è il reparto difensivo che si sta muovendo maggiormente. Oggi nuovi contatti con un difensore.

Una certezza per il mercato estivo della Juventus è l’acquisto di un difensore. Nelle ultime settimane, ma anche nelle sessioni di mercato precedenti, si è fatto il nome di un difensore del Bournemouth. Si tratta di Marcos Senesi, difensore argentino, in pole per diventare un nuovo giocatore della Juventus. I contatti con l’entourage del giocatore si sono fatti più accesi, dopo un iniziale confronto agli inizi di febbraio. L’occasione è importante per la dirigenza bianconera: Senesi si libererà a parametro zero a giugno, c’è da trattare solo per il totale dell’ingaggio. L’argentino attualmente percepisce uno stipendio di 2.6 milioni di euro annui. Comolli e i suoi collaboratori, in un’idea di massima, offrirebbero al difensore uno stipendio di 3 milioni a stagione, raggiungibili con dei bonus. Risulterebbe, però, che il difensore voglia di più, quasi il doppio e con premio alla firma. Senesi è cercato in tutta Europa, in Spagna spingono per averlo, come anche qualche big club in Inghilterra.

La Juventus rimane fiduciosa. Il calciatore avrebbe accettato il progetto del club, e gli piacerebbe essere allenato da Spalletti. Le garanzie che gli offrirebbe la Juve non le troverebbe in altri club europei, come l’Atletico Madrid e il Barcellona. A Torino avrebbe sicuramente più opportunità di giocarsi il posto per una maglia da titolare.

Comolli aspetta, ma spinge forte per avere il calciatore ad inizio estate, forte del primo sì ottenuto da Senesi stesso. Resterà da trattare soltanto sull’ingaggio, ma le probabilità di vederlo in bianconero aumentano.