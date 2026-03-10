Juventus, Spalletti pensa al ritorno di Nico Gonzalez?

Spalletti sta pensando ai prossimi acquisti da fare per la prossima stagione. Guarda anche ai giocatori in prestito, tra cui l'argentino.

Con la certezza che Spalletti resterà alla Continassa, l’allenatore sta programmando la prossima stagione. Tra acquisti estivi e riscatti, il compromesso è questo: qualificarsi alla Champions League per avere maggiori disponibilità. Nella nuova squadra di Spalletti, serviranno sicuramente dei nuovi esterni e una punta centrale. Oltre a valutare se riscattare e tenersi Boga, il tecnico toscano pensa al ritorno di Nico Gonzalez. L’ex Fiorentina in questa stagione è in prestito oneroso all’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha l’obbligo di riscatto fissato a 32 milioni al completamento di alcuni traguardi. Tra questi, il raggiungimento delle 20 presenze in campionato in cui l’argentino gioca almeno 45′. Le partite di Coppa del Rey e di Champions non rientrano in questo traguardo. Ad oggi, Nico Gonzalez ha totalizzato 13 presenze. Il riscatto sembra non essere impossibile, ma non si può dare per scontato.

Qualora il giocatore dovesse tornare alla Continassa, Spalletti lo vorrebbe tenere come alternativa valida sull’esterno. Con l’argentino, l’allenatore di Certaldo potrebbe variare tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3, moduli e schemi che l’ex viola conosce già. In queste formazioni diventano fondamentali gli esterni, anche per dare a Yildiz la possibilità di muoversi dietro la punta centrale. Centravanti che, se confermate le ultime sensazioni, sarà ancora Vlahovic, ma i nomi come possibile sostituto sono tanti. Spalletti vuole che il talento turco giochi più vicino possibile alla porta, ma nella posizione di “falso nueve” e non di punta centrale.