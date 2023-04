Disastro Allegri! Pedullà annuncia: “Vi posso dire che la Juventus…” / News

La sconfitta della Juventus è di quelle che bruciano. Di quelle pesanti. Contro Simone Inzaghi, Allegri affonda e non lo fa solo nel risultato , ma anche nello spirito. C'è poco da fare, poco da dire. Chi ha visto la partita lo sa molto bene: i bianconeri si sono dimostrati estremamente molli e senza nessuna idea di attacco. Inutile parlare dei nerazzurri che si sono difesi bene. Come ha fatto Bonucci. La Juventus, nel gioco, fa ridere. O piangere, scegliete voi.

In queste ore sono diversi i tifosi che si stanno scagliando contro un Max Allegri che sembra aver esaurito - quasi completamente - le idee. Se vi andate a rivedere la partita di ieri, noterete proprio questo. Che la Juve palla al piede, non fa movimenti. Non corre e per certi versi, non sa proprio cosa fare. Di questa situazione ne ha parlato in diretta tv Alfredo Pedullà: sentite cosa ha detto <<<