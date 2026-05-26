Salah nel mirino della Juventus

Nonostante le difficoltà e le delusioni, la società ha scelto. Al centro del progetto resta Luciano Spalletti, confermato alla guida tecnica nonostante una stagione conclusa al di sotto delle aspettative. L'allenatore avrà un ruolo importante nelle strategie di mercato e avrebbe già indicato alcuni profili ritenuti ideali per alzare il livello della rosa. Tra questi spicca il nome di Mohamed Salah, considerato uno dei grandi sogni della prossima estate bianconera. L'attaccante egiziano ha concluso la sua lunga esperienza al Liverpool e si trova ora davanti alla scelta più importante per il prosieguo della carriera. Per Spalletti, il suo eventuale arrivo rappresenterebbe molto più di un semplice rinforzo tecnico. Il tecnico cerca infatti giocatori abituati a vincere, capaci di guidare il gruppo nei momenti difficili e di trasmettere personalità all'interno dello spogliatoio. Le qualità del fuoriclasse egiziano rispondono perfettamente a questo identikit. Per questo motivo la dirigenza continua a monitorare con attenzione ogni sviluppo legato al suo futuro.

L'esperienza in Italia e la concorrenza internazionale

Salah conosce molto bene il calcio italiano grazie alle esperienze vissute con Fiorentina e Roma. Un aspetto che potrebbe agevolare un eventuale ritorno in Serie A dopo gli anni trascorsi in Premier League. L'attaccante arriva da un percorso straordinario con il Liverpool, club con cui ha conquistato numerosi trofei e si è affermato come uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Nonostante l'interesse della Juventus, la concorrenza appare particolarmente agguerrita. Dall'Arabia Saudita continuano infatti ad arrivare segnali importanti e diverse società della Saudi Pro League sarebbero pronte a presentare offerte molto ricche. Anche alcuni club europei e franchigie della MLS seguono con attenzione la situazione. Il futuro dell'egiziano resta quindi aperto e la scelta finale dipenderà da diversi fattori, sia sportivi sia economici. La presenza di Spalletti potrebbe rappresentare un elemento favorevole per la Juventus, ma da sola potrebbe non bastare per superare la concorrenza internazionale.

I costi dell'operazione e le difficoltà dell'affare

Se dal punto di vista tecnico l'operazione sarebbe straordinaria,. Essendo svincolato,non comporterebbe costi per il cartellino, ma restano da affrontare spese molto elevate.Uno degli ostacoli principali riguarda l'ingaggio. Nell'ultima esperienza al, il giocatore percepiva uno stipendio, una cifra attualmente fuori portata per qualsiasi club italiano. A questi costi andrebbero aggiunte le commissioni richieste dagli agenti e gli eventuali bonus legati alla firma del contratto. Per rendere possibile l'operazione sarebbe quindi necessarioda parte della società e una significativa apertura del giocatore.Lacontinua comunque a coltivare il sogno. L'eventuale arrivo dirappresenterebbe un segnale forte per tutto l'ambiente e confermerebbe la volontà del club di tornare rapidamente ai massimi livelli. Al momento la trattativa appare complessa, ma il mercato estivo è appena iniziato e la dirigenza bianconera resta attenta a ogni possibile opportunità per regalare aun rinforzo di assoluto prestigio.