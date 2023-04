Juve, difesa da record come nel 2017/18. E Szczesny è in formato super

La difesa di ferro bianconera è la chiave per la rimonta in classifica: 17 reti inviolate e un super Szczesny per una Juve da record

redazionejuvenews

La Juve è ripartita come aveva lasciato, da squadra solida, compatta e che non concede gol agli avversari. La vittoria contro il Verona nel 28° turno di Serie A è il terzo 1-0 consecutivo dei bianconeri dopo quello a Friburgo e nel derby d'Italia. Sabato è arrivato il 17° clean sheet stagionalein 28 giornate in Serie A: uno dei fattori determinanti per la rimonta in classifica, anche al netto del -15.

E' servito anche un super intervento di Wojciech Szczęsny a sventare la minaccia sul tiro di Terracciano. Una giocata che la società ha voluto omaggiare sui propri profili social con tre semplici parole. "Tek arriva ovunque" recita la descrizione del video.

Numeri difensivi importanti che scomodano quelli della stagione 2017/18, quando alla guida della squadra c'era sempre Massimiliano Allegri. Solo in quell'annata, negli ultimi quarant'anni, la Juventus era riuscita a tenere inviolata la propria porta in 17 occasioni. E i gol subiti restano 22: terza miglior difesa del campionato dietro soltanto a Lazio (19) e Napoli (20). E i biancocelesti sono gli unici con lo stesso numero di clean sheet dei bianconeri. Il fortino difensivo della Juve rappresenta la chiave di questa cavalcata verso la Champions. Una squadra compatta che sa difendersi e sa come tenere al sicuro i pali della porta di un portiere come Szczęsny, un altro valore aggiunto che dona solidità alla retroguardia bianconera.