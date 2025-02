Calciomercato Juve | Non gioco più, me ne vado: "Sembra incredibile..."

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato per capire il da farsi. Ci sono grossi aggiornamenti sul prossimo futuro

La Juventus è al lavoro con uno sguardo sul futuro: occhio al primo addio di calciomercato

La Juventus nella prossima sessione di calciomercato vuole fare le cose in grande. Su questo non abbiamo troppi dubbi. E lo diciamo nella misura in cui Giuntoli sembra assolutamente pronto ad affondare il colpo per risolvere delle situazioni che potrebbero, altrimenti, esplodere in maniera negativa. Non ci sono troppi dubbi: alcuni elementi presenti all’interno della rosa bianconera rappresentano più un peso che una opportunità ed è per questo motivo che noi abbiamo raccolto delle indiscrezioni molto chiare su un addio che sarebbe dietro l’angolo.

Sembra incredibile, lo abbiamo scritto anche nel titolo. Ma le possibilità che Vlahovic possa dire addio non sono mai state così alte. Dusan non pare più al centro del progetto bianconero. Il resto ci pare fuffa. Kolo Muani è arrivato e l’ha messo in panchina. Ed è un bene perché al centro di tutto, sempre e comunque, deve esserci la Juventus. E nient’altro. Kolo Muani segna a fa segnare. Non genera polemiche: è concreto e non lascia spazio a nessun dubbio. E’ forte, fortissimo. Come lo è Dusan, che però ci pare già con la testa altrove. Il rinnovo non è arrivato e non arriverà salvo colpi di scena che noi escludiamo da mesi. Chi legge Juvenews, chi si informa sul nostro sito, non è mai stato illuso in tal senso. E allora, possiamo dirlo: la Juve può piazzare Vlahovic (magari all’Arsenal) per 50-60 milioni di euro. E spendere quella cifra per assicurarsi Kolo Muani. Mica male, no? Vedrete che quello che succederà sarà molto aderente a quello che stiamo scrivendo. La palla, passerà molto presto alla realtà dei fatti. E proprio parlando di Juventus e di calciomercato, occhi bene aperti: i bianconeri starebbero infatti valutando qualcosa di enorme <<<