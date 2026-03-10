Juventus, dalla Turchia sono sicuri: sarà addio in estate

Arrivano le prime voci di mercato anche per quanto riguarda le cessioni che la Juventus dovrà effettuare per rinforzare la rosa.

La dirigenza bianconera si prepara al mercato estivo, che si preannuncia importante per il club di Torino. Si riflette sul futuro di alcuni giocatori, che potrebbero non rientrare nel progetto guidato da Spalletti. Un nome pregiato che la Juventus è disposta a salutare in estate è quello di Teun Koopmeiners. L’olandese è arrivato nella sessione estiva del 2024, ed è stato pagato più di 58 milioni di euro dall’Atalanta. Il centrocampista non ha mai raggiunto i livelli a cui aveva desiderato con la Dea, anzi. I numeri e le statistiche sono drasticamente calati. La stagione precedente l’ha chiusa con 3 gol e 3 assist, mentre quest’anno è ancora a secco di bonus. Da quando è arrivato Spalletti ha, peraltro, abbassato il suo radar di gioco: dalla trequarti è passato a giocare come braccetto di difesa.

La Juventus ascolterà dei possibili interessamenti da parte di altri club. Il giocatore è finito nel mirino di due club. All’estero piace molto al Galatasaray, che sta cercando rinforzi a centrocampo. L’idea del club turco è quella di prelevarlo dalla Juve con un prestito con diritto di riscatto di circa 30 milioni. La dirigenza del club di Istanbul ci avrebbe già provato nel calciomercato invernale, ma la formula non è piaciuta ai vertici bianconeri.

In Italia, Koopmeiners è stato attenzionato dalla Roma del suo ex allenatore Gasperini. Il tecnico giallorosso crede che la sua versione in bianconero sia solo un falso mito. In conferenza stampa aveva detto: “Non credo di essere un fattore in questo senso. Prendiamo per esempio Mancini e Cristante: alla Roma li ho trovati ancora più forti rispetto a quando li ho allenati da giovanissimi all’Atalanta […]. Di recente, ad esempio, Koopmeiners ha fatto due gol in Champions. Posso dire che è un giocatore forte, questo sì”. La Juventus non chiude la porta alla Roma, ma serve la giusta offerta: non meno di 30 milioni, per rientrare parzialmente nella spesa iniziale.