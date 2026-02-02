Juventus, Rugani è arrivato a Firenze

Daniele Rugani si appresta a diventare un giocatore della Fiorentina. Nelle prossime ore ci sarà la firma del contratto.

Daniele Rugani è in procinto di diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Il difensore nella mattinata di oggi è arrivato a Firenze, dove svolgerà le visite mediche. Dopodiché ci sarà la firma sul contratto e si legherà così al suo nuovo club. Nelle prossime ore è dunque atteso il comunicato ufficiale delle due società.